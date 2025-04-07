Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü soğuk hava ve zirai don uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Çarşamba (09.04.2025) akşam saatlerinden itibaren bölgemizin soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklenmektedir. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Perşembe (10.04.2025) gününden itibaren başlayarak mevsim normallerinin 8 ila10 derece altına ineceği tahmin edilmektedir. Soğuk havanın, önümüzdeki hafta başına kadar etkili olacağı, yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği ve Gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman’ın kuzey kesimleri(Sincik ve Çelikhan) çevrelerinde hafif, yer yer orta şiddette zirai don riski bulunmaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve 13.Bölge Müdürlüğü tarafından kar yağışı, zirai don ve buzlanma hadiseleri ile ilgili hazırlanıp yayınlanacak olan tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir. Ulaşımda aksamalar,buzlanma ve don olayı, olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerek görüldükçe hazırlanacak olan anlık meteorolojik uyarıların takibini yaparak, oluşması muhtemel risklere karşı can ve mal emniyeti açısından dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi.