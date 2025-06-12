DÜZCE(İHA) – Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Genç Erkekler Final Grubu Müsabakaları için Kayseri’ye gidecek olan Düzce Belediyesi Spor Akademisi Spor Kulübü Genç Erkek Voleybol Takımı, Kusursuz Kafe’de düzenlenen programla uğurlandı.

Düzce Belediyesi Spor Akademisi Spor Kulübü Genç Erkek Voleybol Takımı, 13-18 Haziran tarihleri arasında Kayseri’de oynanacak Kulüplü Genç Erkekler Türkiye Finalleri’nde yer alacak. 16 takımın katılımıyla gerçekleşecek organizasyonda mücadele edecek Düzceli sporcular ve teknik heyet, yola çıkmadan önce Kusursuz Kafe’de ağırlandı. Uğurlama programına Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Cihan Ünal ile Spor Akademisi Müdürü Turan Akdoğan da katılarak sporculara başarı dileklerini iletti.

Düzce Belediyesi Spor Akademisi Spor Kulübü, grup aşamasında Fenerbahçe, Arkas, Ziraat Bankası, Halkbank, Altekma, Spor Toto ve TVF Spor Lisesi gibi güçlü rakiplerle karşılaşacak.