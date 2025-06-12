DÜZCE(İHA) – Nominal Bilim Okulları öğrencileri Makedonya’da tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan Ohrid şehrinde düzenlenen uluslararası dans festivaline katılarak hem kültürümüzü tanıttı hem de dünya kültürlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Nominal Bilim Okulları uluslararası kültürel etkinliklerde yer almaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, Makedonya’nın tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan Ohrid şehrinde düzenlenen Uluslararası Dans Festivali’ne katıldı. Festival kapsamında farklı ülkelerden gelen katılımcılarla bir araya gelen öğrenciler hem kültürümüzü tanıtma hem de dünya kültürlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Sahneye taşıdıkları Türk Halk Dansları büyük beğeni toplarken, sergiledikleri performanslarla izleyicilerden tam not aldılar.

Nominal Bilim Okulları Kurucusu Gökhan Sarıgül, "Bu değerli deneyim, öğrencilerimizin özgüvenini ve sosyal yetkinliklerini artırırken, kültürel çeşitliliğe olan farkındalıklarını da güçlendirdi. Ohrid Dans Festivali, öğrencilerimiz için sadece bir sahne değil; aynı zamanda farklı kültürleri tanıma, kendini ifade etme ve uluslararası platformda kendilerini geliştirme fırsatı sundu. Öğrencilerimizi sanat, kültür ve bilim alanlarında çok yönlü bireyler olarak yetiştirmeye devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.