DÜZCE(İHA) – Düzce’de kestane ormanlarında Gal arasıyla mücadele etmesi için 13 bin savaşçı böcek doğaya salındı.

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü sınırları içeresinde yer alan Kestane Ormanlarında doğanın dengesini ve kestane ağaçlarını korumak amacıyla başlayan mücadeleye 2025 yılında da etkin olarak devam ediliyor. Bolu Orman Zararlılarıyla Mücadele laboratuvarlarında üretilen 5 bin adet Torymus Sinensisin Merkez ilçesi Fındıklı Aksu köyünde bulunan Düzce bal üretim ormanına bırakılmasının ardından Düzce’nin Boğaziçi Belediyesi sınırlarında bulunan kestane ormanlarına da 5 bin adet bırakıldı.

Ekipler son olarak ise Kaynaşlı Darıyeri işletme şefliği sınırlarında bulunan bal ormanlarına, bin 500 adet, Düzce şefliği sınırlarında da bin 500 adet olmak üzere toplam 3 bin adet Torymus Sinensis bırakıldı. Kaynaşlı Belediye Başkanı Eftal Altundal, Düzce Orman İşletme Müdür Yardımcısı Devrim Arıkan, İşletme personeli, muhtarlar ve arıcıların katıldığı, mücadeleci böcek olan salma etkinliği sonrası yetkililer tarafından, Düzce ilinde sağlıklı ormanlar ve verimli bal üretimi için doğa dostu çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.