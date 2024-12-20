TÜGİK Kulu Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜGİKKULUGİAD) üye tanışma toplantısı dernek üyesi Doğan Özkahveci’nin işyerinde yapıldı.KONYA (İGFA) - Konya'nın Kulu ilçesinde ilk genel kurul ile faaliyetlerine başlayan TÜGİKKULUGİAD, tanışma toplantısı ile üyelere derneğin amaçları ve çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

Kulu’nun dinamik ve girişimci iş insanlarını bir araya getirerek, önemli bir adım atmanın heyecanını yaşadıklarını belirten TÜGİKKULUGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Korkmaz, derneğin kuruluşu ile Kulu'daki girişimci ruhun daha da güçleneceğine, üyeler arasında güç birliğinin artacağına ve iş dünyası ile kamu arasındaki iş birliğinin derinleşeceğine inandığını söyledi.

Kulu ilçesinin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimi için bir araya geldiklerini vurgulayan Korkmaz, "Girişimcilerin sesi olmak, iş dünyası ile kamu kurumları arasında köprü kurmak ve ilçemizin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak temel hedeflerimiz arasında yer alıyor. Gençlerimizi girişimciliğe teşvik edecek projeler geliştirecek, onlara yeni iş fikirlerinin ortaya çıkmasına yönelik programlar sunacak ve iş fikirlerinin hayata geçirilmesine destek olacağız. İş dünyası ve kamu kurumları arasında daha etkin bir iletişim sağlayarak, ilçemizin sorunlarına çözüm üreteceğiz.İlçemizin ekonomik potansiyelini ortaya çıkaracak ve yatırımcıları Kulu’ya çekecek çalışmalar yapacağız. Diğer sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak, ilçemizin sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayacağız" diye konuştu.

TÜGİKKULUGİAD olarak Kulu ilçesinin geleceğine olan inançlarının tam olduğunu belirten Başkan Turgut Korkmaz,“Bizler, bu derneği kurarak, ilçemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte tüm Kulu halkının desteğini bekliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”