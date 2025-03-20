Türk Silahlı Kuvvetleri, yerli ve milli savunma sanayi için üretilen harp araç gereçlerine yenilerini ekliyor. Milli Savunma Bakanlığı, yeni nesil fırtına obüsü ile SAR-56'nın kabul faaliyetlerinin tamamlandığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imkan ve kabiliyetlerini geliştirecek yeni araç gereçlerin kabul faaliyetlerine yönelik de bilgi verildi.

Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında, yeni nesil Fırtına Obüsü ile SAR-56’nın kabul faaliyetlerinin tamamlandığı duyuruldu.

Tuğamiral Aktürk, "Sayın Cumhurbaşkanımızın stratejik vizyonu ve liderliğinde yerli, millî ve modern savunma sanayimizin ürettiği harp araç gereçleri ile Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetleri her geçen gün daha da geliştirilmektedir. Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda; Yeni Nesil Fırtına Obüsü ile 5,56 mm Piyade Tüfeği (SAR-56) muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır" dedi.

Deneyimlerin, sahadaki personelden alınan geri bildirimlerle harmanlanması sonucunda ortaya çıkan SAR 56, kullanıcı dostu ve ergonomik yapısıyla dikkat çekiyor.

SAR 56, kısa vuruşlu gaz piston tahrik sistemi ve 5.56x 45 milimetre kalibresiyle yüksek performans sunarken, beş konumlu ve yanak destekli dipçiğiyle de kolay kullanım olanağı sağlıyor.

SAR 56’nın bu ergonomik yapısı, uzun ve sökülebilir el kundağının yanı sıra açılı el tutamağıyla zenginleşiyor. Kurulu değilken de emniyete alınabilen SAR 56 güvenliği ön plana alırken, çift taraflı mandal grubuyla da taktik kullanıma uyumlu bir yapı barındırıyor. Polimer toz kapağı, ergonomik kayış bağlantı halkası, adet göstergeli şarjörü SAR 56’nın diğer önemli özellikleri arasında yer alıyor.