Denizli Büyükşehir Belediyesi, baharın müjdecisi Nevruz Bayramı’nı coşkulu bir etkinlikle kutlayacak. 21 Mart Cuma günü saat 14.30’da Delikliçınar Meydanı’nda geleneksel ritüellerin yaşatılacağı programda, nevruzun birlik ve yenilenme ruhu hep beraber yaşanacak.

Kutlamalar kapsamında nevruz ateşi yakılarak, bereket ve sağlık dilekleriyle ateşin üzerinden atlanacak. Örs üzerinde demir dövme geleneği canlandırılarak baharın gücü ve dayanışma ruhu vurgulanacak. Türk dünyasının ezgileri dombra sazı şöleniyle yankılanırken, Türk dünyasından öğrenciler nevruza özel şarkılar seslendirecek. Geleneksel zeybek oyunu sahnelenerek kültürel miras yaşatılacak ve etkinlik, katılımcıların hep birlikte oynayacağı nevruz halayı ile sona erecek.

Başkan Çavuşoğlu’ndan davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, tüm vatandaşları bu anlamlı etkinliğe davet ederek, "Nevruz, birlik ve kardeşliğin simgesidir. Bu coşkuyu hep birlikte paylaşmak için tüm hemşehrilerimi kutlamalarımıza bekliyoruz" dedi.