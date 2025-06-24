ABD Başkanı Donald Trump hakkında İran’a Kongre onayı olmadan askeri operasyon emri verdiği gerekçesiyle oylamaya sunulan azil tasarısı, Temsilciler Meclisi’nde reddedildi.

ABD Başkanı Donald Trump hakkında bir kez daha azil girişiminde bulunuldu. Trump, hakkında İran’a Kongre onayı olmadan askeri operasyon emri verdiği gerekçesiyle Demokrat Temsilci Al Green tarafından sunulan azil tasarısı Temsilciler Meclisi’nde oylandı. Tasarı, 344’e karşı 79 oyla reddedildi. Temsilciler Meclisi’nde söz konusu azil tasarısı doğrudan oylanmazken, bunu yerine Cumhuriyetçiler tarafından sunulan ve tasarının "rafa kaldırılmasını" öngören teklif oylandı.

Oylama, Demokrat Parti içinde görüş ayrılıklarına yol açtı. New York Temsilcisi Alexandria Ocasio-Cortez gibi bazı ilerici Demokratlar azil girişimini desteklerken, partinin önde gelen isimlerinden eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi bu çağrıya karşı çıktı. Pelosi’nin yanı sıra çok sayıda Demokrat üye de Cumhuriyetçilerle birlikte önergenin gündemden düşürülmesi yönünde oy kullandı.

İran’a saldırı emri azil tasarısını tetikledi

Green, azil tasarısını Başkan Trump’ın İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırı emrini Kongre onayı olmadan vermesinin, Anayasa’da belirtilen savaş yetkisi ve güçler ayrılığı ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle Temsilciler Meclisi’ne sundu. Green, Trump’ın bu adımıyla Kongre’yi devre dışı bıraktığını ve yetkisini kötüye kullandığını savundu.

Green, azil girişiminin reddedilmesine rağmen geri adım atmayacağını belirterek, "Anayasal sorumluluğumuz devam ediyor. Bu mesele halkın vicdanında karşılık bulacaktır" dedi.