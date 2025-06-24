Kartal’da terk edilmiş bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, alevler çevrede paniğe neden oldu.

Olay, saat 21.00 sıralarında Karlıktepe Mahallesi Elit Sokak’ta bulunan metruk bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eskiden kolej olarak kullanılan terk edilmiş binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çalışmalar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın, binanın aşağısında bulunan ve dernek olarak kullanılan yerde büyük paniğe neden oldu. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili konuşan Mehmet Ali Arslan, "Zaten burası 2-3 defadır yanıyor. Biz burada İyilik Derneğinin solistleriyiz. Çalışma yapıyorduk. Çalışma esnasında bu yangın çıkınca biz panikledik. Dışarı çıktık. Bir de baktık ki çok kötü yangın çıkmış. İtfaiyeyi aradık. Sağ olsunlar ilgileniyorlar. Kartal’da buraya el atmaları lazım. Neden tinerciler burada barınıyor? Haftanın 3-4 günü çocuklar buraya geliyor ders yapıyorlar. Böyle güzel bir yerde böyle bir şeyin olması üzüntü verici. Arkadaşlarımız da çok korktular. Dumandan etkilenmeye karşı birçok arkadaşımıza ayran içirdik. O yüzden böyle bir şey olmamasını temenni ediyorum. İçeride bazı insanlar vardı. Neden var, kontrol edilmiyor. Bu kısım terk edilmiş. Kartal’a yakışmıyor. Bu 3 oldu yangın çıkalı. İtfaiye devamlı gidip geliyor. O yüzden iyi bir şey değil. Keşke daha önceden tedbirini alsalar. Bu kısım yıkılacaksa yıkılsın, yoksa tedbiri alınsın. Herhangi bir yaralanma olmadı ama arabalar hasar gördü. Yukarıdan camlar malzemeler düştü. Ondan dolayı park halindeki araçlar zarar gördü. Yazık günah onlara da zarar gelmemesi lazım. Dikkat etmemiz lazım gerçekten" dedi.