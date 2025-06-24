A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde İtalya’ya uzatmalara giden maçta 76-74 yenilerek yarı final şansını kaybetti.

Salon: Stadio Eirinis kal Philias

Hakemler: Ariadna Chueca Moreno, Gvidas Gedvilas, Gatis Salins

İtalya: Jasmine Keys 12, Zandalasini 14, Verona 12, Lorela Cubaj, Francesca Pasa 5, Trimboli, Andre 8, Francesca Pan 4, Santucci 2, Madera, Fassina 3

Başantrenör: Lino Lardo

Türkiye: Sevgi Uzun 20, Tilbe Şenyürek 8, Alperi Onar 8, McCowan 16, Olcay Çakır Turgut 9, Gökşen Fitik 7, Elif Bayram 6, Derin Erdoğan

Başantrenör: Ekrem Memnun

1. Periyot: 20-17 (İtalya lehine)

Devre: 31-35 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 50-50

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Normal süre: 68-68

Kaynak: İHA