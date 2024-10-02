Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Elazığspor Asbaşkanı Şerifoğulları, Ali Koç ile görüştü Elazığspor Asbaşkanı Şerifoğulları, Ali Koç ile görüştü

Trendyol Süper Lig’de 8. hafta heyecanı 4 Ekim Cuma, 5 Ekim Cumartesi ve 6 Ekim Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu mücadelelerde düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden duyuruldu.

Süper Lig’de 8. haftanın programı ve maçlardaki görevli hakemler şöyle:

4 Ekim Cuma

20.00 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Burak Pakkan

5 Ekim Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Göztepe - Sivasspor: Ali Şansalan

19.00 Başakşehir - Kayserispor: Yasin Kol

19.00 Hatayspor - Trabzonspor: Kadir Sağlam

6 Ekim Pazar

13.30 Konyaspor - Eyüpspor: Erkan Özdamar

16.00 Adana Demirspor - Samsunspor: Alper Akarsu

19.00 Galatasaray - Alanyaspor: Mehmet Türkmen

19.00 Gaziantep FK - Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu

Kaynak: iha