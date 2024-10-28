Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında RAMS Başakşehir, Eyüpspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Eyüpspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sağ taraftan Ömer Ali Şahiner’in yaptığı ortada savunma tarafından uzaklaştırılan top ceza sahası dışına açıldı. Ceza yayı sağ tarafında topu kontrol eden Miguel Crespo’nun uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kornere çeldi.

28. dakikada savunmada Miguel Crespo’nun hatasında araya giren Ahmed Kutucu’nun dokunduğu top ceza sahası içi sol çaprazda Mame Thiam’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

30. dakikada sol taraftan Dimitrios Pelkas’ın kullandığı serbest vuruşta altıpasın gerisinde Joao Figueiredo’nun kafa vuruşunda kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kurtardı.

38. dakikada sol taraftan Olivier Kemen’in ceza sahasına yaptığı ortada altıpasın gerisinde Miguel Crespo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Emin Tuğral, Murat Altan

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Olivier Kemen, Leo Duarte, Jerome Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Miguel Crespo, Deniz Türüç, Dimitrios Pelkas, Davidson, Joao Figueiredo

Yedekler: Deniz Dilmen, Berat Özdemir, Lucas Lima, Krzysztof Piatek, Berkay Özcan, Philippe Keny, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Matchoi Djalo, Ousseynou Ba

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Eyüpspor: Berke Özer, Leo Dubois, Robin Yalçın, Luccas Claro, Caner Erkin, Melih Kabasakal, Jonjo Shelvey, Ahmed Kutucu, Emre Akbaba, Prince Ampem, Mame Thiam

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Dorukhan Toköz, Halil Akbunar, Samuel Saiz, Ruben Vizo, Taşkın İlter, Anastasios Chatzigiovanis, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Gianni Bruno

Teknik Direktör: Arda Turan

Gol: Mame Thiam (dk. 28) (Eyüpspor)