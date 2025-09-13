Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor‘a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada sağ kanatta ileri çıkan Andzouana topu ceza sahasına gönderdi. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Enis Bardhi’nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
65. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Enis Bardhi’nin vurduğu şutta meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul’un müdahalesiyle kornere gitti.
79. dakikada ceza sahası içerisinde Bazoer’in hatasında topu kapan Ogundu bekletmeden penaltı noktası üzerinde bekleyen Maestro’yla oynadı. Maestro’nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
85. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Andzouana’nın sağ çaprazdan vurduğu şutta kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Halil Umut Meler, Hüseyin Aylak, Ali Can Alp
Konyaspor: Deniz Ertaş, Adil Demirbağ (Jevtovic dk. 78), Uğurcan Yazğılı, Enis Bardhi, Guilherme Sitya, Alassane Ndao (Tunahan Taşçı dk. 74), Bazoer (Stefanescu dk. 82), Umut Nayir, Yhoan Andzouana, Bjorlo (Muleka dk. 45), Melih İbrahimoğlu
Yedekler: Bahadır Güngördü, Yasir Subaşı, Tunahan Taşcı, Marius Stefanescu, Mücahit İbrahimoğlu, Josip Calusic, Marko Jevtovic, Melih Bostan, Jin-ho Jo, Jackson Muleka
Teknik Direktör: Recep Uçar
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Nuno Lima, Fidan Aliti, Enes Keskin (İzzet Çelik dk. 74), Hwang (Güven yalçın dk. 66), Uchenna Ogundu (Fatih Aksoy dk. 86), İbrahim Kaya (Ianis Hagi dk. 66), Makouta, Ümit Akdağ, Maestro, Yusuf Özdemir
Yedekler: Paulo Victor, İzzet Çelik, Efecan Karaca, Steve Mounie, Güven Yalçın, Meschack Elia, Ianis Hagi, Nicolas Janvier, Fatih Aksoy, Bruno Viana
Teknik Direktör: Joao Pereira
Goller: Uchenna Ogundu (dk. 27), Maestro (dk. 79) (Alanyaspor), Enis Bardhi (dk. 50) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Morten Bjorlo, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Andzouana (Konyaspor), Makouta, Nuno Lima, Ümit Akdağ (Alanyaspor)