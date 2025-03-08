Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada sağ kanattan Samudio’nun ceza sahasına ortasında Van de Streek’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
58. dakikada Alikulov’un savunmanın arasından attığı pasta topla buluşan Hojer, ceza sahası girip arka direğe çevirdi. Pozisyonun devamında arka direkte Ali Sowe, boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
79. dakikada sol kanattan Berkay Özcan’ın yaptığı ortada arka direkte Ali Sowe’un şutunda kaleci Kenan Piric meşin yuvarlağı kornere çeldi.
89. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Gaich’in içeri çevirmek istediği top Taha Şahin’in elle müdahalesi sonrası oyun alanını terk etti. Pozisyonun devamında VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın, penaltı noktasını gösterdi.
90. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Gaich, yerden sağ köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
90+8. dakikada Abdurrahim’in sol kanattan yerden içeri gönderdiği pasta Milosevic’in gelişine vuruşu sonrası defansa çarpan top Gaich’in önünde kaldı. Gaich’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1
Hakemler: Cihan Aydın, Bora Özkara, Salih Mazlum
Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı (Gaich dk.79), Veysel Sarı, Thallisson Kelven, Abdurrahim Dursun, Erdal Rakip (Soner Dikmen dk.71), Kaluzinski, Ramzi Safuri, Van de Streek, Sam Larsson, Samudio (Milosevic dk.71)
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Gerxhaliu, Emrecan Uzunhan, Mert Yılmaz, Petrusenko, Berkay Topdemir, Taha Osman Özmert
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin, Samet Akaydın, Husniddin Alikulov, Hojer, Varesanovic (Buljubasic dk.67), Berkay Özcan, Babajide Akintola (Emrecan Bulut dk. 32), Ibrahim Olawoyin (Mithat Pala dk.90+2), Altin Zeqiri (Ayberk Karapo dk.90+2), Ali Sowe
Yedekler: Ivo Grbic, Efe Doğan, Jurecka, Habil Özbakır, Doğanay Avcı
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Gaich (dk.90 pen.), (dk.90+8) (Antalyaspor), Ali Sowe (dk.58) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Veysel Sarı (Antalyaspor), Husniddin Alikulov, Buljubasic (Çaykur Rizespor),