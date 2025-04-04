Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Adana Demirspor, Kayserispor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Gökhan’ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Ramazan Civelek’in ortasında penaltı noktasına yakın bir yerden Kartal Yılmaz gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
17. dakikada ceza yayının gerisinde Mehdi Bourabia’dan pası alan Stephane Bahoken’in şutunda top kaleci Vedat Karakuş’ta kaldı.
25. dakikada Ramazan Civelek’in derinlemesine pasıyla sol kanattan savunma arkasında topla buluşan Mehdi Bourabia’nın pasında Miguel Cardoso’nun penaltı noktasının gerisinden şutunda kaleci Vedat Karakuş meşin yuvarlağı kontrol etti.
Hakemler: Direnç Tonusoğlu, Bilal Gölen, Mehmet Akıncık
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak, İzzet Çelik, Antoni Simao Muanza, Tayfun Aydoğan, Nabil Alioui, Salih Kavrazlı
Yedekler: Murat Eser, Gökdeniz Tunç, Abat Aymbetov, Bünyamin Balat, Aksel Aktaş, Yusuf Buğra Demirkıran, Ozan Demirbağ, Ali Arda Yıldız, Ali Yavuz Kol, Breyton Dylan Fougeu
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Dimitrios Kolovetsios, Seyed Majid Hosseini, Lionel Jules Carole, Joseph Attamah, Kartal Yılmaz, Ramazan Civelek, Mehdi Bourabia, Miguel Cardoso, Stephane Bahoken
Yedekler: Onurcan Piri, Duckens Nazon, Mehmet Eray Özbek, Julian Jeanvier, Cardoso Mane, Baran Ali Gezek, Kayra Cihan, Nurettin Korkmaz, Yaw Ackah, Talha Sarıarslan
Teknik Direktör: Sergej Jakirovic
Gol: Kartal Yılmaz (dk. 10) (Kayserispor)
Sarı Kartlar: İzzet Çelik (Adana Demirspor), Joseph Attamah, Kartal Yılmaz (Kayserispor)