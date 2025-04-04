Uluslararası Sırbistan Açık Taekwondo Turnuvası’nda mücadele edecek Taekwondo Milli Takımı, Belgrad’a gitti.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da 6 Nisan Pazar günü düzenlenecek ve dünya ile olimpik sıralamaya puan verecek turnuvada, milli takım adına 17’şer kadın ve erkek olmak üzere 34 sporcu yarışacak. Turnuvada ayrıca bireysel olarak da Türk sporcular mücadele edecek. Turnuva, bu yıl gerçekleştirilecek Büyükler Dünya Taekwondo Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek sporcuların belirlenmesi yolunda önem arz ediyor.

Uluslararası Sırbistan Açık Taekwondo Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil edecek milli sporcular şu şekilde:

Erkekler: Furkan Ubeyde Çamoğlu (54kg), Murat Semih Uzun (54kg), Enes Kaplan (58kg), Yusuf Badem (58kg), Ömer Faruk Dayıoğlu (63kg), Berkay Erer (68kg), Hakan Reçber (68kg), Eren Özdemir (68kg), Mehmet Kani Polat (74kg), Ömer Furkan Körpe (74kg), Nesim Küskü (80kg), Yiğithan Kılıç (80kg), Muhammed Emin Yıldız (87kg), Orkun Ateşli (87kg), Emre Kutalmış Ateşli (+87kg), Enbiya Taha Biçer (+87kg), Hüseyin Berat Demircioğlu (+87kg)

Kadınlar: Emine Gögebakan (46kg), Hiranur Bayraktar (46kg), Aleyna Demir (49kg), Elif Sude Akgül (49kg), Merve Dinçel Kavurat (53kg), Sıla Irmak Uzunçavdar (53kg), Zeynep Taşkın (53kg), Hatice Kübra İlgün (57kg), Selen Gündüz (57kg), Hatice Pınar Yiğitalp (62kg), Hürü Gökçe Gögebakan (62kg), İkra Kayır (67kg), Işıl Zafer (67kg), Kardelen Demir (73kg), Sude Yaren Uzunçavdar (73kg), Nafia Kuş Aydın (+73kg), Zehra Begüm Kavukcuoğlu (+73kg)