Kütahya’da 4-6 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 45 ilden yaklaşık 350 sporcunun katıldığı U17 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası’nda ilk gün tamamlandı.
Şampiyonanın ilk gününde 45 kg, 51 kg, 60 kg, 71 kg ve 92 kg sporcular mücadele ederken ilk finalistler belli oldu.
U17 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası’nda finale yükselen sporcular şu şekilde:
45 Kilogram
Şamil Şahan (Osmaniye GSK) - Mustafa Güven (Muğla Milas)
51 Kilogram
Polat Can Karadeniz (Manisa BBSK) - Serkan Gülle (İstanbul BBSK)
60 Kilogram
Tunahan Karabulut (Samsun GSK) - Abdılsamet Arslantaş (İstanbul Beşiktaş Jimnastik Kulübü)
71 Kilogram
Salman Gimri (İstanbul BBSK) - Ali Kılınç (Konya BBSK)
92 Kilogram
Ali Poyraz Ayvat (Konya Meram Belediyesi) - Mustafa Özadam (Konya Selçuklu Belediyesi)