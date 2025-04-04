Kütahya’da 4-6 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 45 ilden yaklaşık 350 sporcunun katıldığı U17 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası’nda ilk gün tamamlandı.

Şampiyonanın ilk gününde 45 kg, 51 kg, 60 kg, 71 kg ve 92 kg sporcular mücadele ederken ilk finalistler belli oldu.

U17 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası’nda finale yükselen sporcular şu şekilde:

45 Kilogram

Şamil Şahan (Osmaniye GSK) - Mustafa Güven (Muğla Milas)

51 Kilogram

Polat Can Karadeniz (Manisa BBSK) - Serkan Gülle (İstanbul BBSK)

60 Kilogram

Tunahan Karabulut (Samsun GSK) - Abdılsamet Arslantaş (İstanbul Beşiktaş Jimnastik Kulübü)

Taekwondo Milli Takımı Belgrad’a gitti Taekwondo Milli Takımı Belgrad’a gitti

71 Kilogram

Salman Gimri (İstanbul BBSK) - Ali Kılınç (Konya BBSK)

92 Kilogram

Ali Poyraz Ayvat (Konya Meram Belediyesi) - Mustafa Özadam (Konya Selçuklu Belediyesi)

Kaynak: İHA