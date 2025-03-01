Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Adana Demirspor sahasında konuk ettiği Bodrum FK ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Okita’nın şutunda top ağlara gitti ancak ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.
56. dakikada Bardhi’in sol kanattan kullandığı köşe atışında kafayla topu yerden sektiren Ajeti’nin vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.
69. dakikada Mohammed’in uzaktan sert şutunda kaleci Murat Uğur Eser topu kornere çeldi.
75. dakikada rakip ceza sahasından atılan uzun topta Ozan Demirbağ’dan önce kalesini terk eden kaleci Diogo Sousa kafayla topu uzaklaştırdı.
Hakemler: Çağdaş Altay, Serkan Çimen, Murat Altan
Adana Demirspor: Vedat Karakuş (Murat Eser dk. 38), Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Burhan Ersoy (Aksel Aktaş dk. 67), Arda Okan Kurtalan (Ozan Demirbağ dk. 46, Ahmet Yılmaz dk. 90), Maestro, İzzet Çelik, Yusuf Barasi (Osman Kaynak dk. 88), Bünyamin Balat, Tayfun Aydoğan, Aymbetov (Salih Kavrazlı dk. 46)
Yedekler: Mustafa Yiğit Durmaz, Samet Duyur, Kadir Karayiğit, Yücel Gürol
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Bodrum FK: Diogo, Ali Aytemur, Cenk Şen, Celustka (Celal Dumanlı dk. 89), Ajeti, Ahmet Aslan (Seferi dk. 46), Okita (Ege Bilsel dk. 81), Mohammed, Bardhi (Gökdeniz Bayrakdar dk. 72), Fredy, Puşcaş (Dimitrov dk. 80)
Yedekler: Kerem Yusuf Ersuna, Erkan Değişmez, Süleyman Özdamar, Tunahan Akpınar, Üzeyir Ergün
Teknik Direktör: Jose Morais
Sarı kartlar: Burhan, Murat (Adana Demirspor), Mohammed, Bardhi, Celustka, Ege (Bodrum FK)