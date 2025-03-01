2024-2025 Manisa Süper Amatör Lig Salihli Grubu’nda Kula’yı temsil eden takımlardan biri olan Kulaspor, 15. hafta müsabakaları kapsamında Köprübaşı Belediye Gençlikspor’a konuk oldu. Köprübaşı İlçe Sahası’nda oynanan mücadelede Kulaspor, rakibi Köprübaşı Belediye Gençlikspor’u 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

2024 - 2025 Manisa Süper Amatör Lig Salihli Grubu’nda Kula’yı temsil eden Kulaspor ekibi 15. hafta müsabakaları kapsamında Köprübaşı Belediye Gençlikspor’a konuk oldu. Köprübaşı İlçe Sahası’nda oynanan çekişeli mücadelede Kula ekibi 17.dakikada Enes Çakır’ın bulduğu golle karşılaşmaya 1-0 önde başladı. Rakibi karşısında kurduğu baskınlığı elden bırakmayan Kulaspor Mutlu Dönmez’in 28.dakikada bulduğu golle farkı ikiye çıkardı. Mücadelenin ilk yarısı Kulaspor’un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci devresinde Kulaspor ekibi, Mutlu Dönmez’in kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atmasıyla mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Öte yandan Kulaspor ekibi ligdeki puanını 25’e yükselterek 3. sıradaki yerini korudu.