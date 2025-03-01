Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Adana Demirspor sahasında Bodrum FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Cenk Şen’in ceza sahasında uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Tolga kalender’in vuruşunda top, yan ağlarda kaldı.

18. dakikada Okita’nın sağ kanattan pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Puscas’ın şutunda top kaleci Vedat Karakuş’tan oyun alanına döndü.

33. dakikada Fredy’in sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği topta Puscas ve kaleci Vedat Karakuş arasında oluşan karambol sonrası kaleye giden topu Arda Kurtulan çizgiden çıkardı.

41. dakikada Fredy’nin topuk pasında ceza sahası içinde topla buluşan Okita’nın vuruşunda kaleci Murat Uğur Eser meşin yuvarlağı kornere çeldi.

42. dakikada sağ kanattan yapılan orta sonrasında topla buluşan Puscas’ın yaptığı vuruşta top kaleci Murat Uğur Eser’den döndü. Devam eden pozisyonda Puscas’ın diziyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı çıktı.

Hakemler: Çağdaş Altay, Serkan Çimen, Murat Altan

Adana Demirspor: Vedat Karakuş (Murat Eser dk. 38), Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Burhan Ersoy, Arda Okan Kurtalan, Maestro, İzzet Çelik, Yusuf Barasi, Bünyamin Balat, Tayfun Aydoğan, Aymbetov

Yedekler: Mustafa Yiğit Durmaz, Samet Duyur, Kadir Karayiğit, Osman Kaynak, Aksel Aktaş, Ahmet Yılmaz, Ozan Demirbağ, Salih Kavrazlı, Yücel Gürol,

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Bodrum FK: Diogo, Ali Aytemur, Cenk Şen, Celustka, Ajeti, Ahmet Aslan, Okita, Mohammed, Bardhi, Fredy, Puşcaş

Yedekler: Kerem Yusuf Ersuna, Erkan Değişmez, Süleyman Özdamar, Dimitrov, Tunahan Akpınar, Üzeyir Ergün, Gökdeniz Bayrakdar, Celal Dumanlı, Ege Bilsel, Seferi

Teknik Direktör: Jose Morais

Sarı kartlar: Burhan (Adana Demirspor), Mohammed, Bardhi (Bodrum FK)