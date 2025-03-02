Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında Boluspor, Ankara Aktepe Stadyumu’nda karşılaştığı Erzurumspor FK ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
16. dakikada Erzurumspor FK’da sağdan gelişen atakta Sylla pasını Crociata’ya aktardı. Crociata’nun şutunda top dışarı gitti.
47. dakikada sağ kanatta topla buluşan Orhan, topu içeriye ortalarken, Eren kafayla vurdu ancak top az farkla auta gitti.
76. dakikada sağdan kullanılan köşe vuruşunda topa yükselen Eren’in kafa vuruşunda top kaleci Çağlar’da kaldı.
Hakemler: Buğra Taşkınsoy, Mumcu Taştan, Azad İlhan
Boluspor: Çağlar Akbaba, Ali Ülgen, Fethi Özer (Naby Oulare dk.73), Onur Ulaş, Enes Alıç, Oğuz Güçtekin (İshak Karaoğul dk. 90+1), Florent Hasani (Vusal Iskandarlı dk. 90+1), Jefferson (Dean Lico dk.74), Paul Mukairu, Kosta Aleksic (Khouma Babacar dk. 80)
Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Onur Atasayar, Eren Erdoğan, Siraçhan Nas, Anıl Koç
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Odise Roshi (Celal Hanalp dk. 54), Azubuike, Giovanni Crociata, Guram Giorbelidze, Tonio Teklic, Eren Tozlu, Cheikne Sylla (Streli Mamba dk. 86)
Yedekler: Mehmet Bakırbaş, Yakup Kırtay, Gökhan Akkan, Mehmet Taş, İlkan Sever, Salih Sarıkaya, Muhammed Furkan Özhan, Süleyman Enes Karakaş
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Sarı kartlar: Jefferson, Dean Lico (Boluspor) Odise Roshi, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Giovanni Crociata (Erzurumspor FK)