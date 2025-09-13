Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu yaz transfer döneminde kaleci transferleriyle dikkat çekti. Uğurcan Çakır’ı rekor bedelle Galatasaray’a gönderen bordo-mavililer, Manchester United’ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana’yı Trabzon’a getirdi.

Trendyol Süper Lig’de yaşadığı şampiyonluk sezonunun ardından kadroda büyük sirkülasyon yaşayan Trabzonspor, bu sezonda benzer bir tablo yaşadı. Kadroda büyük bir değişime giden Karadeniz ekibi bir taraftan kadrosunu güçlendirirken, diğer taraftan ise birçok oyuncuyla yollarını ayırdı. Bordo-mavililer, yaz transfer döneminde 8 yabancı oyuncu kadrosuna katarken, yerli oyuncuya bu transfer almadı.

8 futbolcu kadrosuna kattı

Trabzonspor’un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncuların kulüplerine 29 milyon Euro (1 milyon 148 milyon 228 Bin TL) harcama yaptı. Bu döneminde gelen oyuncuların yıllık maliyeti ise 12 milyon760 Bin Euro (619 Milyon 623 Bin TL). Paul Onuachu 5 milyon 670 bin Euro, Christ Inao Oula 5 milyon 500 bin Euro, Augusto 5 milyon Euro, Olaigbe 5 milyon Euro, Benjamin Bouchouari 4 milyon Euro, Pina 3 milyon Euro, Ernest Muçi (Kiralama bedeli) 1 milyon Euro, Andre Onana (kiralık) 5 milyon 260 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

16 futbolcuyu gönderdi

Trabzonspor’da yaz transfer döneminde bonservis bedeli alarak, kiralık ve serbest bırakarak gönderdiği oyuncu sayısı ise 16 oldu. Bordo-mavililerin, bu dönemde giden oyunculardan 40 milyon Euro’yu aşan bir gelir elde etti. Gelirin yüzde 90’lık kısmı ise Uğurcan Çakır’ın transferinden elde edildi.

Trabzonspor’dan, transfer sezonuna imza atan kulüplerden oldu. Özellikle KDV ve bonuslarla birlikte Uğuncan Çakır’ı, Galatasaray’a transferine onay veren Trabzonspor bu transferden KDV dahil 33 milyon Euro ve 3 milyon Euro şarta bağlı bonusa satışı gerçekleştirdi.

Pedro Malheiro, 6 milyon 130 bin Euro karşılığında Al-Wasl’ın yolunu tuttu. Muhammed Cham 600 bin Euro kiralama bedeliyle Slavia Prag’a, Batista Mendy ise 250 bin Euro kiralama bedeliyle Sevilla’ya gitti. Serkan Asan ve Muhammet Taha Tepe bedelsiz şekilde Iğdır FK’ya geçti. Hüseyin Türkmen ise Antalyaspor’a gitti. Enis Destan, bedelsiz olarak Hull City’ye katılırken, aynı takıma John Lundstram kiralık olarak gönderildi. Ali Şahin Yılmaz İstanbulspor’a, Göktan Gürpüz Gençlerbirliği’ne, Poyraz Yıldırım da Antalyaspor’a kiralandı. Tonio Teklic bedelsiz olarak Widzew Lodz’a giderken, Denis Dragu da Eyüpspor’a kiralandı. Öte yandan Kerem Şen, Serik Spor’a gönderildi. Borna Barisic’in isme ise TFF’ye bildirilmedi.