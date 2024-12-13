Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın’ın ilk yerleşim yerlerinden olduğu düşünülen Tralleis Antik Kenti’nde kazı çalışmaları devam ederken, projeleri tamamlanan antik kentin 2025 yılında ziyarete açılması bekleniyor. Antik kentin turizme kazandırılması ve ziyarete açılması için yapılacak olan gerekli düzenlemeler kapsamında ihalesi gerçekleştirildi.

Efeler’de bulunan ve ilk yerleşim yerlerinden olduğu düşünülen Tralleis Antik Kenti, yapılan kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. İlk defa 1996 yılında kazılara başlanan Tralleis Antik Kenti’nde kazılar bu sene 28’inci yılına girerken bölgede çalışmalar, hız kesmeden büyük bir heyecanla devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Geleceğe Miras’ projesi kapsamında Aralık ayının sonuna kadar kazıların devam edeceği antik kenti turizme kazandırılması için de çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla 12 ay süreli kazı izni bulunan Tralleis Antik Kenti’nde işçiler ve bilim insanlarıyla birlikte 100 kişilik bir ekip çalışmaya devam ederken, kentin ziyarete açılması için hazırlanan projeler de tamamlandı. Çevre düzenleme projesi, tamamlanarak onaylanırken, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demir, Tralleis ören yerinin turizme kazandırılması için gerekli ihalenin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Aydın Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “İl Müdürümüz Ahmet Demir, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Valimiz Yakup Canbolat’ın destekleri ve takdirleri üzerine, Tralleis ören yerinin turizme kazandırılması için gerekli ihalenin gerçekleştirildiğini duyurdu. İhale kapsamında 240 gün sürmesi planlanan çalışmalar sonunda, Tralleis ören yerinin gezi güzergahları, ziyaretçi ağırlama merkezi gibi özellikleriyle, Aydın turizmine yeni bir soluk getirmesi hedefleniyor” ifadeleri yer aldı.