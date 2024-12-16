Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada traktör ile çarpışan motosiklet sürücüsünü kaskı korudu.

Kaza, eski Salihli-Alaşehir yolu Kabazlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ergin Özen(21) yönetimindeki 45 ARG 333 plakalı motosiklet ile H.Ö.(47) yönetimindeki 16 H 0913 plakalı römorklu traktör çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle traktöre takılı römorkun üzerinden diğer tarafa uçtu. Çeşitli yerlerinden yaralanan motosiklet sürücüsünün kaskının takılı olması ise hayatını kurtardı. Yaralı motosiklet sürücüsü ihbar üzerine kaza yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılıp, tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.