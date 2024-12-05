Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ’Yaşama yol ver’ sloganıyla Acil Sağlık Hizmetleri Haftasına dikkat çekildi. Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi ve fermuar sitemiyle yol verilmesi konusunda farkındalığın artırılması amacıyla ’Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver!’ sloganıyla iletişim kampanyası başlattıklarını duyurdu.

Aralık ayının ilk haftasının Acil Sağlık Hizmetleri Haftası olması nedeniyle 112 Acil Sağlık sisteminin önemini vurgulamak, acil sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu artırmak, trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesi ve fermuar sitemiyle yol verilmesi konusunda farkındalığın artırılması amacıyla ’Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver!’ sloganıyla düzenlenen iletişim kampanyası Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikle başlatıldı.

Toplantıda Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca tarafından, yerel medya ve katılımcı kurumlara Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü ve Manisa İl Sağlık Müdürlüğü’nün hazırladığı trafikte fermuar sistemi farkındalık videosu ile çeşitli görseller eşliğinde bilgilendirmeler yapıldı.

Manisa’daki kampanyanın yöneticisi olan Manisa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca, yapılacak etkinlikler ile acil sağlık hizmetlerinin görünürlüğünün yeniden üst seviyeye çıkarılacağını ifade etti. Karaca, İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, belediye başkanlıkları, yerel medya ile servis, taksi ve minibüs esnaf odaları ile kuruluşlarla koordineli düzenlenecek olan kampanya aralık ayının ilk haftası ve mayıs ayındaki Trafik Haftası içerisinde kalan 6 aylık süreçte, il acil sağlık hizmetleri yöneticileri, emniyet ekipleri, milli eğitime bağlı sürücü kursları, servis, taksi ve dolmuş duraklarındaki ilgililer ziyaret edilecek, yerel yönetimlerce bilgilendirme afişlerde billboardlarda olması sağlanacağını duyurdu.