Sakarya’da Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde yapılan bilinçlendirme etkinliğinde polis ekipleri, sürücülere emniyet kemerinin önemine ilişkin broşür dağıtılarak uyarılarda bulunuldu.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde kurulan uygulama noktasında durdurdukları sürücülere broşür vererek bilgilendirmede bulundu. Trafik bilincini artırmak için yapılan uygulamayı vatandaşlar memnuniyetle karşıladı. Trafik Haftası boyunca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin benzer etkinlikleri farklı noktalarda devam ettireceği bildirildi.