Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce Ali Gaffar Okkan toplantı salonunda trafik birimlerinde görev yapan 20 personele uyuşturucu test cihazı kullanıcı eğitimi düzenlendi.

Eğitim kapsamında; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün desteği ile fiziki olarak gerçek uyuşturucu maddelerin tanıtımı, uyuşturucu madde kullanımı ve çevresel belirtileri, uyuşturucu ölçüm işlemleri ve mevzuat, hijyen kuralları, çevreye duyarlılık konularında teorik ve pratik eğitim gerçekleştirildi.