Fethiye’de bir grup dalgıç, su altında sarı-kırmızılı bayraklarla resmi geçit yaparak Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutladılar.

Galatasaray’ın Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu şampiyonluğu sonrası kutlamalar devam ediyor. Sarı-kırmızıların 25. şampiyonluğunu kazanması sebebiyle Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir grup dalgıç deniz dibinde sarı-kırmızılı Galatasaray bayraklarıyla resmi geçit gerçekleştirdi.

Fethiye Dalış Merkezi dalgıç eğitmenleri Önder Diktaş, Alperen Beyaz, Barış Safran, Berkay Çetin, Burkay Kayıran ve İbrahim Tombak Dalyan koyunda denizin 5 metre derinliğinde sarı kırmızı bayraklarla şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdiler.

Dalgıçlar, üzerinde 5 yıldız bulunan aslanlı bayraklar ile deniz dibinde balıklar arasında şampiyonluk turu attılar. Bir dalgıç ise üzerinde, "Gerçekleri tarih yazar tarihi de Galatasaray" yazılı sarı-kırmızılı kaşkol açarken deniz dibinin sessizliğine Galatasaray’ın şampiyonluk coşkusunu taşıdı.

Dalgıç eğitmeni Önder Diktaş, "Fethiye Dalış Merkezi olarak 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray’ı gönülden kutluyoruz. Suyun altındaki sessizliğe bu büyük zaferin coşkusunu taşıyoruz. Şampiyon Galatasaray. Denizin derinliklerinden zaferin zirvesine. Biz de su altında Galatasaray’ın hem 5. yıldızını, hem 25. şampiyonluğunu kutladık, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.