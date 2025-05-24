Bodrum Belediyesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde temizlik, budama ve çevre düzenleme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Cenaze Hizmetleri Birimi’nden oluşturulan saha ekipleri, hem kent estetiği hem de çevre sağlığı bakımından yarımadanın dört bir yanında koordineli şekilde çalışmalara devam ediyor.

Ot biçme, budama ve temizlik çalışmaları Bodrum merkezden Karaova’ya, Yalıkavak’tan Turgutreis’e kadar 56 mahallede koordineli olarak yürütülüyor. En son Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Konacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı ve Gaz Deresi Caddesi’nde saat 04.30’da başlatılan çalışmalarda 85 personel görev aldı.