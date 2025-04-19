Başiskele Belediyesi, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak ve edebiyat sevgisini aşılamak amacıyla yazar Mine Sota’yı çocuklarla buluşturdu.

Gençlere ve yetişkinlere yönelik düzenlenen yazar-okur buluşmalarıyla kitap tahilleri yapılan "Oku-Yorum" etkinlikleri, bu kez "Okuyorum Çocuk Grubu" ile devam edildi. Bu kapsamda çocuk edebiyatının yazarlarından Mine Sota, Başiskele’de minik kitapseverlerle buluştu. Çocuklarla keyifli söyleşi gerçekleştiren Mine Sota, kitap okumanın önemine değinerek yazarlık serüvenini miniklerle paylaştı. Etkinlik boyunca çocuklarla kitaplar üzerine sohbet eden Sota, onların sorularını yanıtlayarak yazarlık ve hikâye anlatımı hakkında bilgiler verdi. Programda, çocuklar daha önce okudukları kitap üzerine değerlendirmelerde bulunarak hem eleştirel düşünme becerilerini geliştirdi hem de edebi eseri farklı bakış açılarıyla inceleme fırsatı yakaladı. Mine Sota’nın samimi ve ilham verici anlatımı, çocukların hayal gücünü harekete geçirdi. Etkinlik sonunda Mine Sota, çocuklar için kitaplarını imzaladı.