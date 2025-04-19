İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Adıyaman’a geldi.

Sabah saatlerinde havayoluyla geldiği Adıyaman’da bir dizi temaslarda bulunacak olan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kent merkezindeki bir otelde düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Ali Çardakçı, Adıyaman Valisi Osman Varol, bakanlık görevlileri, milletvekilleri, bazı kurum müdürleri ile ilgili kurumların görevlileri yer aldı. Basına kapalı olarak saat 09.30’da başlayan toplantının yaklaşık 2 saat süreceği belirtildi.