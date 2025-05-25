Kocaeli’de onlarca çift, evliliklerini unutulmaz bir tarihle taçlandırmak için 25.05.2025 tarihinde nikah masasına oturdu.

Kocaeli’de evliliklerini özel bir tarihle taçlandırmak isteyen çiftler, bugün nikah salonlarına akın etti. Özel tarih için çiftler aylar öncesinden randevularını aldı. İzmit Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde de gün boyu yoğunluğu yaşandı.

"Unutamayacağımız bir gün olacak"

Özgür Karakaş ile İrem Özdemir çifti de bu özel günde dünya evine girdi. Özgür Karakaş yaptığı açıklamada, "Çok heyecanlıyız. ’Özel bir tarih olsun’ dedik. Akılda kalıcı, unutulamayacak. Biz erkekler bu konularda unutkan olabiliyoruz" dedi. İrem Özdemir ise, "Uzun zaman düşündük. Özel bir tarih olsun istedik o yüzden bu tarihi seçtik" diye konuştu.

"Belli tarihlerde nikah yoğunluğumuz fazla oluyor"

Çiftlerin nikahlarını kıyan nikah memuru Şenol Barışçıoğlu ise, "Özel bir tarih olduğu için müracaatımız 2024 yılı içinde neredeyse dolmuştu. 14 nikah aldık bugün. Hepsini kıyacağız. Geri çevirdiklerimiz de oldu. Başkanımız ücret almadığı için salondan, yoğun bir talep var" şeklinde konuştu.

Nikah için özel bir tarih seçen Onur Demircioğlu ile Yağmur Karadağ çiftinin de mutlulukları gözlerinden okundu. Nikah öncesi açıklama yapan damat Onur Demircioğlu, "Bugün özel bir gün. Özellikle istedik. 6 ay öncesinden başvurduk" dedi.