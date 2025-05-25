Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi öncülüğünde sağlık hizmetlerini toplumun merkezine taşımak ve genç sağlıkçıların mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla Orhangazi Parkı’nda ‘Sağlık Sokağı’ etkinliği düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Bursa Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu öncülüğünde Bursa Uludağ Üniversitesi’nin çeşitli öğrenci toplulukları, V. Bölge Bursa Optisyen-Gözlükçüler Odası Genç Optisyenler Komisyonu ve BTM iş birliğiyle Orhangazi Parkı’nda ‘Sağlık Sokağı’ etkinliği düzenlendi. Genç sağlıkçıların gönüllü katılımıyla yapılan çalışma, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Etkinlik kapsamında park içinde bir sokak boyunca kurulan stantlarda katılımcıların ücretsiz şeker ve tansiyon, vücut kilo indeksi ve bel çevresi ölçümleri, temel görme ve renk körlüğü, gözlük ergonomi tamiri, uyku bozuklukları taramaları yapıldı. Ayrıca genç sağlıkçılar tarafından diyabet, göz ve görme sağlığı, kolesterol ve serviks kanserleri, doğru gözlük kullanımı, obezite riski, uyku hastalıkları, meme kanseri, kadınlara bireysel muayene ve sigaranın zararları hakkında bilgilendirme yapıldı. Çocuklar ise yüz boyamadan atölye etkinliklerine kadar birçok eğlenceli aktiviteyle keyifli bir gün geçirdi.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Türkiye’de tıp eğitimi almanın ve sağlık hizmeti sunmanın zorluklarına ve sağlık emekçilerinin çalışma şartlarına değinerek ülkede kalarak sağlık hizmeti veren gençlere teşekkür etti. Kent Konseyi’nin her zaman halkın faydasına olan projeler geliştirdiğini anlatan Aksoy, "Sağlık okuryazarlığı konusunda ciddi sıkıntılarımız var. Bu etkinlikteki amaçlarımız hem doktorlarımızın sağlık hizmetlerinde deneyimlerini artırmak hem de insan odaklı sağlık hizmetleri konusunda insanlarla buluşmalarını sağlamaktı. Koruyucu sağlık hizmetlerinin toplumun tüm kesimlerine yayılmasını arzuluyoruz. Etkinliğe katkı sunan 140 tıp fakültesi öğrencisine, 22’ye yakın doktor olacak arkadaşımıza ve kurumlara teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu Sağlık Sokağı Proje Koordinatörü Furkan Özaltolmaz, Sağlık Sokağı ile genç sağlıkçıların bilgi ve enerjilerini halka taşıdığını ifade etti. Bursa Uludağ Üniversitesi’nin tüm Tıp Fakültesi topluluklarının, çeşitli sağlık topluluklarının ve mesleki odaların katkılarıyla gün boyunca halka 10 farklı alanda sağlık hizmeti verildiğini anlatan Özaltolmaz, projenin hayata geçirilmesinde destek olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e, Bursa Kent Konseyi’ne, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na ve tüm paydaşlara teşekkür etti.