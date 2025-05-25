Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 65 yaş üstü vatandaşlara tahsis ettiği Saygınlar Kulübü’nde sağlıklı yaş alma günleri düzenleniyor.

Kocaeli’de 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sosyal yaşamın kapılarını açan Saygınlar Kulübü’nde sağlıklı yaş alma günleri düzenleniyor. Güne şeker ve tansiyon ölçümüyle başlayan Kocaeli’nin büyüklerine burada yaptırılan egzersizlerle daha sağlıklı yaşam için destek veriliyor. Sağlık eğitimlerinin verildiği Saygınlar Kulübü’nde vatandaşların her hafta farklı bir konuda bilinçlenmesi sağlanıyor. 65 yaş üstü için risk teşkil eden konuların ele alındığı eğitimlerde sağlık çalışanları, 65 yaş üstü büyüklerimize diyabet hakkında eğitim verdi. Tip 1 ve tip 2 diyabetin detaylı şekilde anlatıldığı eğitimde, yaşa bağlı hipogliseminin önemine dikkat çekildi. Eğitimlerde şeker ölçümü sonrası değerlerinde anormallik görülen katılımcılar, profesyonel destek almaya yönlendirildi. Saygınlar Kulübü’nde şeker ve tansiyon ölçümü ile başlayan gün, egzersizin ardından eğitimle devam ediyor.

Doğru egzersiz ile yaşam kalitesi artıyor

65 yaş üstü bireylerde bağımsızlığı korumak, düşme riskini azaltmak, yaşam kalitesini artırmak ve fiziksel-ruhsal sağlığı desteklemek amacıyla sürdürülen egzersiz programları da hız kesmeden devam ediyor. 65 yaş üstü bireylerin fiziksel kapasitesi, mevcut hastalıkları ve ihtiyaçları doğrultusunda planlanan programlarda yavaş ve kontrollü şekilde ilerleniyor. Isınma hareketleri ile başlanan egzersizde denge ve güçlendirme çalışmaları ile devam ediliyor.

"buradaki hizmet ağı çok geniş"

51 yıldır İzmit’te ikamet ettiğini belirten Figen Küçükaksoy, Saygınlar Kulübü’nün verdiği hizmetlerden memnun olduğunu belirterek, "Saygınlar Kulübü’ne spor için gelmiştim. Ancak gördük ki buradaki hizmet ağı çok geniş. Diyetisyeninden psikoloğuna kadar her türlü eğitimi alabiliyor ve sosyalleşebiliyoruz. Burada tansiyonumuzun ve şekerimizin ölçülmesi iyi oldu. Bunlar aksattığımız şeylerdi. Büyükşehir belediyesine çok teşekkür ediyoruz." dedi.