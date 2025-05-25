Eskişehir’de ‘Geri Dönüşüm Oluşum’ sergisi vatandaşın beğenisine sunuldu.

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ‘Geri Dönüşüm Oluşum’ sergisinin açılışı Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda yer alan Hangar binasında gerçekleştirildi. Sergi açılışına Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra meclis üyeleri, eserleri sergide yer alan sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

"Türkiye’nin güzel yüzü bizlere de umut veriyorsunuz"

Sanatçılar adına konuşan Pınar Kuseyri, "Sergiye İstanbul’dan katılıyorum. Öncelikle belediye başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bizim özlem duyduğumuz bir Belediye Başkanı. Hem belediye başkanımızın yaptığı ayrıcalıklar, vizyonunun genişliği, düzenlediği sanat çalıştayı hem de geri dönüştürülmüş kâğıtlara resim yapmak hepimiz için ayrı bir deneyim. Böyle bir organizasyonda olduğum için çok mutluyum. İyi ki varsınız. Türkiye’nin güzel yüzü bizlere de umut veriyorsunuz" dedi.

"İyi ki belediye başkanıyım"

Tepebaşı Belediyesi Geri Dönüşüm Atölyesi’nde dönüştürülen kâğıtlara yapılan resimlerin yer aldığı serginin açılışında konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen uluslararası ölçekte sürdürdüğü 3 büyük sanat etkinliği olan Uluslararası Şiir Buluşması, Uluslararası Sanat Çalıştayı ve Pişmiş Toprak Sempozyumu hakkında bilgi verdi. Başkan Ataç, "Bu sergimizde Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’na katılan sanatçılardan Necati Seydi Ferahoğlu’nun bizim Kâğıt Geri Dönüşüm Atölyesini gezdiğinde bu projeyi önerdi. İlk yıl 48 sanatçı ve 96 eser yer aldı. Bu sene de 12 sanatçımızın 32 eseri sergileniyor. Bu kadar eser elimizde birikti. Aklımda bir sanat müzesi yapma fikrim var. Onu da yapmaya çalışacağız. Bugün yaklaşık 60 öğrencimizin hazırladığı karikatür sergimizin açılışına katıldım. Çocuklarımızın çalışmalarını gördüm. O kadar güzel karikatürler vardı ki. Bunları görünce iyi ki Belediye Başkanıyım diyorum. Eskişehir’de Belediye Başkanlığı yapmak büyük onur, gurur" ifadelerini kullandı.

Sergi alanında ayrıca Tepebaşı Belediyesi Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi ekibi, Bahriye Üçok Eğitim ve Gelişim Merkezi öğrencilerinin katılımıyla geri dönüştürülmüş kağıttan 230-170 boyutunda Türk bayrağı yaptı. Ayrıca sergi salonunda Kâğıt Geri Dönüşüm Atölyesi ekipleri tarafından atölye düzenlendi. 12 sanatçının eserlerinin yer aldığı sergide, Tepebaşı Belediyesi Geri Dönüşüm Atölyesi’nde dönüştürülen kâğıtlara yapılan resimler yer aldı. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda yer alan Hangar binasında sanatseverlerin beğenisine sunulan sergi 19 Haziran’a kadar gezilebilecek.

Serginin Küratörlüğünü Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’na katılan sanatçılardan Necati Seydi Ferahoğlu’nun yaptığı sergide Ahmet Avcı, Aslı Özen, Elif Yılmaz, Hamdi Eser, Hasan Çağlayan, Hüseyin Yıldırım, İrfan Bilgin, Mehmet Akif Orçan, Pınar Kuseyri, Şükrü Aslışen, Turgut Akarsu ve Zahra Mırbagheri’nin eserleri yer alıyor.