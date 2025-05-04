2025’te trafik denetimlerinde 3,6 milyon araç kontrol edilirken, helikopter ve drone ile havadan yapılan denetimlerde 37 bin 56 araca işlem uygulandı. Son bir haftalık denetimlerde ise 496 bin araca ceza kesildi.ANKARA (İGFA) - Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri, 2025’in ilk 4 ayında helikopter ve drone destekli havadan denetimlerle 37 bin 56 araca işlem yaptı.

Şehir içi ve şehirler arası yollarda trafik ihlallerini önlemek için hava taşıtları etkin şekilde kullanıldı.

24 Nisan-1 Mayıs 2025 tarihleri arasında ise toplam 3 milyon 619 bin 38 araç denetlendi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1918904775107609081

Denetimlerde, usulsüz çakar kullanan 39, hız ihlali yapan 151 bin 392, muayenesiz araç kullanan 27 bin 197, emniyet kemeri takmayan 25 bin 815, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 622 ve zorunlu sigortası olmayan 7 bin 301 sürücüye işlem yapıldı. Toplamda 496 bin 95 araca ceza kesildi.

Yetkililer, “Yolculuklar sevdiklerinize kavuştursun, ayırmasın” mesajıyla sürücüleri uyardı.