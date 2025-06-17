Trabzonspor, Onvo ile forma sırt sponsorluğu anlaşmasına imza attı.

Trabzonspor’un forma sırt sponsoru Onvo oldu. Bu bağlamda İstanbul’da bir otelde gerçekleşen basın toplantısına Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Onvo CEO’su Mehmet Atmaca katıldı. Çok kıymetli bir iş birliği yaptıklarından bahsederek sözlerine başlayan Ertuğrul Doğan, "Bu güçlü işbirliği anlaşmanın ötesinde hedefleri örtüşen 2 markanın işbirliğidir. Saha içi başarıları dışında da önemli işbirliklerine önem veriyoruz. Onvo’nun vizyonu kulübümüzle örtüşüyor. Bu vesile ile Mehmet Bey başta olmak üzere şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"Romula beğendiğimiz bir oyuncu"

Transfer çalışmalarıyla ilgili yöneltilen soruları cevaplayan başkan Doğan, "Romula beğendiğimiz bir oyuncu. İrfan Can Kahveci ise başka takımın oyuncusu. Axel Tuanzebe ile ilgileniyoruz. Görüşmelerimiz var. Hocamızla daha önce olduğu gibi transferleri konuşuyoruz. Antrenör kimse hocamızın ilgisi doğrusunda oyuncular ile görüşüyoruz. Hocamız ciddi önem veriyor. Bizimle sürekli temasta hatta 6-7 saat bunları konuşuyoruz. Tartışmaya açık olmayacak isimler ile ilgili çalışıyoruz. Yakında açıklamaya başlayacağız" şeklinde konuştu.

"Tüm iş insanlarını Trabzonspor’un yanında olmaya çağırıyoruz"

Kulübün mali yapısıyla alakalı da açıklamalarda bulunan Ertuğrul Doğan, "Geldiğimiz günden beri mali konularda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Kulübe gelir sağladık. Kulüp bir nevi geleceğine bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Yine sermaye artırımı gündemimiz var. Rakipler faizlerle nereye geldiğini biliyorsunuz. Beşiktaş Başkanı önemli konulara değindi. Hesap belli bu faizlerle borcumuzu ödemeseydim, Trabzonspor çok zorlu günler geçirecekti. Trabzonspor’un üzerindeki blokeler kalmıştır. Camia olarak kenetlenmek önemlidir. Eski yönetime hep teşekkür ettim. Bulundukları sürede Trabzonspor için en iyisini yapmışlardır. Bizde elimizden geleni yapıyoruz. Biz iş birlikteliklerimizi KAP’a bildiriyoruz. Çok sponsorumuz yok. Bundan sonraki dönemde camia olarak halletmemiz gerekiyor. Önce transfer sonra mali durumlarımıza odaklanacağız. Camiamızı sezon öncesi bir araya getireceğiz. Tüm iş insanlarını Trabzonspor’un yanında olmaya çağırıyoruz. Bu kadar çağrıya rağmen kulübe ulaşan bir teklif yok. Camia bir araya gelme konusu başka konu. Trabzonspor’un kurtuluşunun tek yönü birlik beraberliktir" diye konuştu.

"Uğurcan’la ilgili şu an itibariyle Trabzonspor’a bir teklif gelmedi"

Takım kaptanı Uğurcan Çakır için kulübe ulaşmış herhangi bir resmi teklifin olmadığını aktaran Başkan Doğan, "Uğurcan konusunda açıklamayı daha önce yaptım. Bunu defalarca yapmama rağmen konuşulmaya devam ediyor. O bizim kaptanımız. İsteğimiz Trabzonspor’da futbolu bırakmasıdır. Avrupa’da teklif gelirse kulüp olarak yardımcı olacağımız söylemiştik. Şu an itibariyle Trabzonspor’a bir teklif gelmedi" değerlendirmesinde bulundu.

"Planlamalarımızı yapıp geleceğimizi garanti altına almamız lazım"

Ertuğrul Doğan, transferde harcama limitleri açıklandığından en çok limite sahip takımın Trabzonspor olacağını ancak bu limitin hepsini kullanmayacaklarını belirterek, "Çok zor süreçten geçtik. Trabzonspor’un banka birliğinden çıkmasına rağmen gelirlerimizi kullanamıyoruz. Sermaye artırımı dönemindeyiz. Buraya belli ödeme yaptıktan sonra daha iyi Trabzonspor olacağız. Önce alacakla borç ödememeliyiz. Planlamalarımızı yapıp geleceğimizi garanti altına almamız lazım. Hocamız ne derse onu yapacağız. Rakiplerle yarışacak kadroyu kurmak istiyor. En çok ben istiyorum ama Trabzonspor’un bir gerçeği var. Borcumuzu kontrol altına aldıktan sonra hedefimiz zirve. Gerçeği kabul edip üzerine gitmemiz lazımdı. Gitmeye devam edeceğiz. 2 milyar seviyesine borçlarımızı indirmek istiyoruz. Önümüzdeki ay içerisinde gidecek olan oyuncularla bir seviyeye getireceğiz. Oyuncu satma konusunda 5-6 oyuncuyu verecek pozisyondayız. Gönül ister ki her oyuncu tutsun. Yabancı oyuncularımıza ciddi rakamlar üzerinden teklif var. Visca konusunda o dönemki hocamızın görüşü ile takımda kalması yönünde düşünce vardı. Fatih Tekke’de aynı düşüncede. Önümüzdeki dönem Visca’nın destek katacağına inanıyoruz. Onuachu gündemimizde. Bir şekilde Süper Lig’de yarışın içinde olan bir futbolun ortada olmasını istiyoruz. Hocamızın raporu doğrultusunda konuşuyoruz. Hocanın talebi ile sayı artabilir. Maliyetini karşılayamadığımız bir takım kurmanın mantığı yok. Yarışın içinde kalan bir takım yapmaya çalışıyoruz" dedi.

4 yabancı oyuncuya ciddi transfer teklifleri geldiğini vurgulayan Doğan, "Pedro, Trabzonspor’dan ayrılmak istedi. İyi bir teklif aldı. Trabzonspor oyuncuları alıp geliştirip satmak zorunda. 4 yabancı oyuncumuza teklif var. Son karar hocanın. Voleybol takımı konusunda fren yapmak zorunda kaldık. Baskette olduğu gibi bütçe çok düşük. Play-off oynayan takım kurmak isteriz. O konuda çalışıyoruz ama ne basketbola ne voleybola herhangi bir sponsorluk talebi gelmedi" ifadelerini kullandı.

"Hakemler, 20’nin üzerinde puanımıza etki etti"

Bordo-mavili kulübün başkanı, geride kalan sezondaki hakem hatalarına değinerek, "En çok ceza yiyen kulüp başkanı olarak belirli bir şekilde cevap vereyim hakemin etkisi çok. 20’nin üzerinde puanımıza etki etti. İlk kez bir hakemin takım üzerinde yoğun şekilde hata yaptığına şahit olduk. Hatalarımız elbette ki var ama hakemde büyük etkendi. Hakemlerin Trabzonspor üzerinden sürekli cezalandırılması iyi olmadı. Dolayısı ile bu sene umarım hata yapmazlar" cümlelerine yer verdi.

"Forma tanıtım videosunun bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim"

Forma tanıtımı reklamının çok fazla ilgili gördüğünü de dile getiren Ertuğrul Doğan, "Desteği olan herkese teşekkür ederim. Bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim. Forma satışlarımız da iyi. Dolayısı ile taraftarımız gereken ilgiyi gösterecektir. En iyisi bu konuda biziz. 60 milyona yaklaşıyoruz. Futbol konusu da ben, yönetim kurulu ve Fatih Tekke saha sonuçlarından dolayı hakem yönetimine rağmen 3’üncü bitirebilirdik. Camiamıza mahcubuz" diyerek sözlerini noktaladı.

Mehmet Atmaca: "35 yıl önce küçük atölye ile bugün de herkese istihdam sağlayan marka olduk"

Onvo CEO’su Mehmet Atmaca ise sponsorluk anlaşmasıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün çok mutluyuz. Yıllar önce 35 yıl önce küçük atölye ile başladık. Bugün herkese istihdam sağlayan markayız. Trabzonspor ile beraber çok daha iyi olacak. Biraz geç buluştuk ama Trabzonspor ile daha önce konuşmuştuk. Birkaç takıma sponsoruz. Trabzonspor bize katkı sağlayacaktır. Mutluyuz bu işbirliği için. Yeni tanıştık Trabzonspor camiası ile ama devam edecek bir işbirliği olacağına inanıyorum. Trabzonspor taraftarı kulübü destekliyor, markamızı da destekleyecektir. Sözleşme süresi başkanımıza bağlı devam edecek. Dünyanın çok ülkesine iş yaptığımız için kalitemize inanıyoruz. Sponsor olacağımız takımında değer katması önemli. Trabzonspor bize değer katacaktır. Hali hazırda sponsor olduğumuz takımlar var. sadece futbol değil sporun çok dalına sponsor oluyoruz. Markamıza değer katarak sponsor olmaya devam edeceğiz. İlk hedefimiz elektrikli scooterin ön plana çıkmasıydı. Trabzon’un tüm tepelerini çıkacak scooter ürettik. Ev ürünlerinin konuşan halini ürettik. Ev ürünleri konuşuyor ve bu tür ürünlerin ön plana çıkmasını istiyoruz. Ben sanayiciyim transferden pek anlamam."