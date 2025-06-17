Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Malatya’da, kalıcı konut projeleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ tarafından şehir genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, rezerv alanı ilan edilen mahallelerde de inşaatlar yükseliyor.

Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi’nde devam eden inşaatları yerinde inceleyen Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş, 1. Etap Rezerv Konut Alanı’ndaki çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Başkan Ulutaş, 2. Etap’ta tamamlanan örnek daireyi de ziyaret ederek teknik ekipten detaylı sunum aldı.

Ulutaş yaptığı açıklamada, projelerin ilçenin kentsel dönüşüm sürecine büyük katkı sunacağına dikkat çekerek, vatandaşların daha güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşması amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtti.