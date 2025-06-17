Eskişehir’de boş araziye atılan torpilin sebep olduğu yangın sonucu 15 dönümlük otluk alan kül oldu.

Orhangazi Mahallesi’nde bulunan otluk araziye kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından torpil atıldı. Atılan torpillerin arazide bulunan otları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Alevler, içerisindeki makilik bölümlerinde olduğu alanda kısa sürede ilerledi. Yangın sebebi ile yaklaşık 15 dönümlük alan siyaha bürünüp küller içinde kaldı. Oluşan yangının çevreye yayılması tehlikesi bölgedeki vatandaşları korkuttu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülerek alevlerin yayılması engellendi.