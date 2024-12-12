Mersin Merkez Toroslar İlçesi'nde bulunan Hafsa Sultan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde “Kültürün İzinde Mersin” Projesi kapsamında düzenlenen “Şiirleriyle, Türküleriyle Mersin Kültürün İzinde” temalı şiir-müzik dinletisi öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Behzat Eğilmez’in de katıldığı etkinlikte konuşan Hafsa Sultan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yukabet Yılmaz, Anadolu kültürünün en önemli ögelerinden olan türkülere ilgi gösteren öğrencilere teşekkür etti.

Yılmaz, “Mersin şehrine ve ilçelerine yönelik yaptığı besteleri okulumuzda bağlamasıyla çalıp seslendiren sanatçı Gürhan Ötün’e katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Mersin’de yaşayıp, Mersin’in güzelliklerinin farkına varmamış olan ya da Mersin’li olmayan insanlar bile bu besteleri dinledikten sonra Mersin’e yönelik pek çok güzelliğin farkına varmış olacaklardır. Anadolu kültürümüz olan türkülerimizi yaşadığımız yörenin, coğrafyanın kültürüyle geleneği- göreneğiyle notalara sözlere güzel bir incelikle işleyen Gürhan Ötün’e ve Tarsus Türküsü söz yazarı Tarsus’lu Halk Sanatçısı Ahmet Özturşucu’ya teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz. Öğrencilerimize güzel örnekleri sunmaktan bizler de ayrıca keyif aldık, mutlu olduk” dedi.

Hafsa Sultan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yukabet Yılmaz, “Dinletide Mersin Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Mustafa Doğan, kendi yazdığı “Mersin” şiirini seslendirdi. Dernek üyesi Handan Uçak Tunca’ya ait “Silifke” şiirini de dernek üyesi Sait Mercan kendi yorumuyla seslendirdi. Mersin’e ait şiir ve türküleri ilk defa okulumuzda buluşturan Müzik Öğretmeni Olgu Taşkın Çankaya’ya ve büyük beğeni alan bu etkinlik için emeği geçen herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.