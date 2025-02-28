Torbalı’da Ramazan ayında toplam 60 mahallede davul çalacak kişiler belirlendi. Görevli davulculara yaka kartları dağıtılırken, kartı bulunmayan kişilere bahşiş verilmeyeceği konusunda uyarı yapıldı.

İzmir’in Torbalı ilçesinde ramazan ayında 60 mahallede 50 davulcu görev yapacak. Önceki yıllarda olduğu gibi bu ramazan ayında da davulcular söyleyecekleri manilerle vatandaşları sahura kaldıracak. Torbalı Belediyesi tarafından mahallelerde görev alacak davulculara yaka kartları dağıtıldı. Yaka kartı olmayan davulcuların ramazan ayında görev almalarına ve bahşiş toplamalarına izin verilmeyeceği belirtildi.

Torbalı Belediyesi Roman Koordinasyon Kurulu Sorumlusu İdris Uzunkol, "Davulcularımızı testten geçirdik. Vatandaşlarımız Ramazan ayında davulcu konusunda duyarlı olmalı. Davulculara yaka kartlarını verdik. Kartı olmayan davulculara bahşiş vermeyelim. Bizim arkadaşlarımızın emeğini boşa çıkarmayalım" dedi.

Davulcuların çoğunun kendi mahallelerinden olduğunu belirten Çaybaşı Yeni Mahalle Muhtarı Hakan Çalkıcı ise, "Halk arasında davulcuların belediyeden maaş aldığına dair bir bilgi kirliliği var. Fakat davulcular belediyeden maaş almıyor. Sadece bahşişlerle kazanç sağlıyorlar. Davulcularımıza bahşişlerle destek olalım. Tüm Torbalı halkına ve islam alemine hayırlı ramazanlar dilerim" şeklinde konuştu.