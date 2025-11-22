Kocaeli’de oyun oynayan çocukların topu, ağacın dalları arasında kaldı. Topu almak için ağaca çıkan çocuk, aşağı inemeyince itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Gölcük’te oyun oynayan çocukların topu, ağacın dallarına takıldı. Bunun üzerine çocuklardan biri, topu geri almak için ağaca tırmandı. Ancak ağacın üst dallarına ulaştıktan sonra dengesini kaybedeceğinden korkan çocuk, aşağı inmeye cesaret edemedi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla çocuğa ulaştı. Kısa süren çalışmanın ardından çocuk güvenli bir şekilde bulunduğu noktadan indirilerek aile bireylerine teslim edildi.

Olay sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, çocuğun kurtarılmasının ardından top da itfaiye ekipleri tarafından ağaçtan alındı.