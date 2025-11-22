Fenerbahçe’nin, Trendyol Süper Lig’de yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00’de Çaykur Rizespor’a konuk olacak. Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, özel uçakla Rize’ye hareket etti. Kanarya’da kamp kadrosu da açıklandı. Sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek Nelson Semedo’nun yanı sıra sakatlığı bulunan Sebastian Szymanski ve Çağlar Söyüncü kadroda yer almadı. Milli takımdan yorgun dönen Edson Alvarez de kadroya alınmadı.

Fenerbahçe’nin 21 kişilik kamp kadrosunda da şu oyuncular yer alıyor:

"Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Fred, Mert Hakan Yandaş, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran."