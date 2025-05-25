Erzurum’da toptancılar sitesinde bir işyerinde çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi yangının çevreye sıçramasına engel oldu.

Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi 21. Toptancılar Sitesi Sokak’ta bir iş yerinde çıkan yangın kısa anlı paniğe sebep oldu. İhbar üzerine Erzurum Büyükşehir Belediyesi Merkez itfaiye ekipleri ve Hilalkent itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken işyeri tamamen kullanılmaz hale geldi.

Polis yangının çıkış nedeni ile inceleme başlattı.