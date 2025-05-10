Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Trafik Haftası’ etkinlikleri kapsamında Menteşe ilçesinde toplu taşıma aracı şoförlerine ve motosiklet sürücülerine bilgilendirme yapıldı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce toplu taşıma aracı kullanan şoförlere; güvenli sürüş teknikleri, hız kontrolü ve etkileri, mesleki sürüş sorumluluğu, öfke kontrolü, hukuki sorumluluklar, değişen trafik kuralları ve trafik mevzuatı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Trafik ekipleri, ‘Bir Kural Bir Ömür’ kampanyası doğrultusunda ise motosiklet kullanan lise öğrencilerine; güvenli motosiklet uygulamalı sürüş eğitimi, koruyucu güvenlik donanımlarının doğru kullanımı konularında teorik ve uygulamalı eğitim verdi.