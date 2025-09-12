Ankara’nın Polatlı ilçesinde vatani görevini yaptığı sırada intihar ettiği iddia edilen Topçu Er Edip Can Karar’ın cenazesi, memleketi Adıyaman’a getirildi. Genç askerin cenazesi, düzenlenen törenin ardından dualarla toprağa verildi.

Adıyaman Yeni Mezarlık Camii’nde gerçekleştirilen cenaze namazının ardından Edip Can Karar’ın naaşı, dualar eşliğinde Yeni Mezarlık’ta defnedildi.

Törende Adıyaman Valisi Osman Varol, Karar’ın ailesine ve yakınlarına baş sağlığında bulunarak, "Merhum askerimize Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen cenaze törenine, Adıyaman Valisi Osman Varol, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fahri Semiz, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Belediye Başkan Yardımcıları Burak Binzet ve Mehmet Tırpan, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Bülent Kablan ile merhum askerin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.