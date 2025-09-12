Muş İl Özel İdaresi, 2025 yılı yatırım programı kapsamında Üçevler-Ekindüzü-Ağıllı grup köy yolunda BSK kaplama çalışmalarını sürdürüyor.

Muş İl Özel İdaresi tarafından 2025 yılı yatırım programı kapsamında yürütülen bitümlü sıcak karışım (BSK) yol yapım çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Üçevler-Ekindüzü-Ağıllı grup köy yolunda BSK kaplama işlemleri sürdürülüyor. Vatandaşların ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla başlatılan yol yapım çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, köy yollarındaki ulaşım standartlarını yükseltmek için yatırımların aralıksız sürdüğünü belirterek, program kapsamında birçok noktada çalışmaların devam ettiğini ifade etti.