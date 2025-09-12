Aydın Ticaret Odası Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (AYTO AYMES), Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından zorunlu hale getirilen mesleklerden biri olan Zeytinyağı Üretim Operatörü alanında sınav ve belgelendirme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Türkiye’nin en önemli zeytinyağı üretim merkezlerinden biri olan Aydın’da gerçekleştirilen sınavlarda adaylar, mesleki bilgi ve becerilerini hem teorik hem de uygulamalı aşamalarda sergiliyor. Gerçek iş ortamlarını yansıtan uygulamalı sınavlarda, adayların üretim sürecindeki yetkinlikleri dikkatle değerlendiriliyor.

Sınavı başarıyla tamamlayan adaylar, MYK onaylı Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanarak sektördeki yasal gereklilikleri karşılamış oluyor. Bu belge, hem işverenler hem de çalışanlar için kalite ve güvence anlamı taşıyor.

AYTO çatısı altında faaliyet gösteren AYMES, nitelikli iş gücünün artırılmasına katkı sağlamak amacıyla önümüzdeki dönemde farklı meslek dallarında da sınav ve belgelendirme çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor.