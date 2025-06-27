Yaz geldi, spor yapma isteği arttı. Yapılan antrenmanların karşılık bulmasında beslenme önemli rol oynuyor. Özellikle doğal ve kaliteli proteinlerle desteklenen bir diyet, kas gelişiminde belirleyici rol oynuyor. Beslenme Uzmanı Jen Scheinman, ton balığının kas gelişimine etkisini değerlendirdi.

Bilim insanları, kas gelişimini doğal beslenmeyle desteklemeyi seçenlere ton balığını öneriyor. Ton balığının, kas yapımında ihtiyaç duyulan protein kaynağı olarak öne çıktığı belirtiliyor. Aynı zamanda Omega-3 ve D vitamini bakımından zengin olması kaslardaki iltihaplanmanın azalmasına ve iyileşmesine yardımcı olduğu da vurgulanıyor. ABD’li Beslenme Uzmanı Jen Scheinman, ton balığının kaliteli protein olduğuna dikkat çekerken, kas gelişime etkisine de vurgu yaptı.

Proteinin kalitesi miktarından önemli

Beslenme Uzmanı Scheinman, "Günlük protein ihtiyacı yaşam tarzına göre değişiyor: Hareketsiz bireyler için kilogram başına 0,8 gram protein yeterliyken, düzenli egzersiz yapanlarda bu oran 1,2 ila 2 grama kadar çıkabiliyor. Proteinin kalitesi en az miktarı kadar önemli. Kaliteli protein denince akla ilk gelen kaynaklardan biri olan ton balığı bir kutusunda yaklaşık 23 gram yüksek kaliteli protein bulunduruyor. Ton balığı beslenme açısından en güçlü kaynaklarım arasında. Konserve ton balığı çok yönlü, pratik ve sağlıklı, bu da onu besin değeri yüksek bir öğünü kolayca tüketmenin en lezzetli ve pratik yollarından biri haline getiriyor. Kas gelişimi için gereken vitamin, mineral ve yüksek kaliteli proteini tek bir kaynakta sunan ton balığı, vücudunuzun spora en iyi şekilde yanıt vermesini sağlıyor’’ dedi.