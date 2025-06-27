2025 yılı "Yaz Kur’an Kursları Uygulama Esasları" kapsamında, Erzincan İl Müftülüğünce Kur’an kursu öğreticilerine ve din görevlilerine yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Müftülüğün Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitim seminerinin açış konuşmasını yapan İl Müftü Yardımcısı Medet Şahin; yaz Kur’an kurslarının önemine değinerek bu kursların, çocukların ve gençlerin hayatında olumlu bir iz bıraktığını belirtti. Konuşmasında, yaz Kur’an kurslarında Kur’an-ı Kerim’in ve dini bilgilerin öğretildiğini, sahih dini bilginin doğru ve güvenli bir yöntemle çocuklara aktarıldığını vurgulayan Şahin, "Yaz Kur’an kurslarında çocuklarımız tatillerini verimli bir şekilde geçirecekler ve cami ortamını yakından tanıyacaklar" ifadelerini kullandı.

Seminerde; dini bilgiler öğretim teknik ve yöntemleri, çocuk ve gençlerle etkili iletişim, ilk yardım eğitimi, mahremiyet eğitimi gibi konular da ayrıca sunum eşliğinde işlendi.